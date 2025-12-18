Премьер Бельгии предрек крах Euroclear в случае изъятия активов России

Изъятие российских активов может спровоцировать контрмеры со стороны Москвы, а частности, конфискацию активов Euroclear, которая станет «финансовым кошмаром» и приведет к краху этого института. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, передает РИА Новости.

«Риски действительно значительные, если учесть, что российский Центральный банк недавно подал иск против Euroclear на сумму 195 миллиардов евро в российскую юрисдикцию», — сказал он, выступая в бельгийском парламенте.

По словам Де Венера, в случае конфискации активов Euroclear в России может запуститься эффект «снежного кома». Компания Euroclear не сможет соответствовать ожиданиям своих клиентов, под угрозу будет поставлена ее стабильность. Бельгийский премьер подчеркнул, что это станет «финансовым кошмаром» для компании.

15 декабря в Арбитражный суд города Москвы поступило исковое заявление Банка России к Euroclear на 18,17 трлн рублей (€195 млрд). В бельгийском депозитарии хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора.

Решение по выделению средств для Украины на 2026–2027 годы будет приниматься на саммите ЕС 18–19 декабря. В документе Еврокомиссии указаны два пути финансирования Украины в ближайшие два года: выдача так называемого «репарационного кредита» за счет замороженных активов РФ и заимствования ЕС.

Ранее в Германии обеспокоились «длинной рукой» Путина в Европе.