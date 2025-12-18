На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Премьер Бельгии предрек крах Euroclear в случае изъятия активов России

Премьер Бельгии Де Вевер: изъятие российских активов приведет к краху Euroclear
true
true
true
close
Omar Havana/AP

Изъятие российских активов может спровоцировать контрмеры со стороны Москвы, а частности, конфискацию активов Euroclear, которая станет «финансовым кошмаром» и приведет к краху этого института. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, передает РИА Новости.

«Риски действительно значительные, если учесть, что российский Центральный банк недавно подал иск против Euroclear на сумму 195 миллиардов евро в российскую юрисдикцию», — сказал он, выступая в бельгийском парламенте.

По словам Де Венера, в случае конфискации активов Euroclear в России может запуститься эффект «снежного кома». Компания Euroclear не сможет соответствовать ожиданиям своих клиентов, под угрозу будет поставлена ее стабильность. Бельгийский премьер подчеркнул, что это станет «финансовым кошмаром» для компании.

15 декабря в Арбитражный суд города Москвы поступило исковое заявление Банка России к Euroclear на 18,17 трлн рублей (€195 млрд). В бельгийском депозитарии хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора.

Решение по выделению средств для Украины на 2026–2027 годы будет приниматься на саммите ЕС 18–19 декабря. В документе Еврокомиссии указаны два пути финансирования Украины в ближайшие два года: выдача так называемого «репарационного кредита» за счет замороженных активов РФ и заимствования ЕС.

Ранее в Германии обеспокоились «длинной рукой» Путина в Европе.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами