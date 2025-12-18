В Калининградской области контрактник сбежал из части после издевательств командиров

Военнослужащий сбежал из части под Калининградом после издевательств командиров. Об этом стало известно «Клопс».

Все началось в сентябре этого года, когда старший лейтенант Л. избил 20-летнего матроса Николая С. (имя изменено — прим. ред.) за нарушение распорядка дня, говорит адвокат пострадавшего Виктор Сидоров.

Далее офицер угрожал солдату табельным оружием, приставив к его голове заряженный пистолет Макарова. В тот же день капитан-лейтенант М. пристегнул юношу наручниками к кровати, а через неделю пообещал освободить Николая, если он отдаст ему iPhone 14. Тот согласился, и офицер сдержал слово.

6 октября Николай воспользовался случаем и покинул территорию военной части. Следующие 10 дней он скрывался от военной полиции, но однажды попросил у незнакомца телефон и связался с отцом, который затем прилетел в Калининград из Краснодарского края.

После встречи с ним пострадавший вышел на связь с военнослужащими группы розыска и рассказал о пережитом насилии со стороны командиров. Его показания подтвердили сослуживцы.

В итоге следствие постановило прекратить уголовное преследование матроса, так как он совершил побег «в состоянии крайней необходимости». Контрактника перевели в другую часть, где он продолжает службу.

В отношении его бывших командиров возбуждены уголовные дела. Их подозревают в превышении должностных полномочий.

