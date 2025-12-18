На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп подпишет оборонный бюджет с многомиллионной помощью Украине

Трамп 19 декабря подпишет оборонный бюджет США с выделением $400 млн для Украины
Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп на текущей неделе подпишет оборонный бюджет, который предполагает выделение $400 млн для Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на распространенное Белым домом расписание главы государства.

Ожидается, что американский лидер подпишет документ вечером 18 декабря в 18:00 по местному времени (в 2:00 мск 19 декабря). Церемония состоится в Овальном кабинете.

Также в течение дня Трамп примет участие в ряде закрытых приемов, устраиваемых по случаю предстоящего Рождества. В 13:30 по местному времени (21:30 мск) хозяин Белого дома подпишет исполнительный указ, тема которого не была объявлена. Из расписания следует, что мероприятие планируют провести в закрытом режиме.

17 декабря верхняя палата конгресса США приняла законопроект об оборонном бюджете на 2026 финансовый год. Его размер составил более $900 млрд. В том числе документ включает в себя финансирование Украины в рамках программы закупок новых вооружений, получившей название Ukraine Security Assistance Initiative (USAI). Вашингтон выделит на эти цели $400 млн, аналогичную сумму собираются потратить и в 2027 году.

Ранее американский конгрессмен-республиканец выступил за передачу Украине ракет большой дальности.

