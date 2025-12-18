В Верховном суде заявили, что Долина могла понимать последствия сделки

Народная артистка России Лариса Долина могла понимать последствия продажи своего жилья благодаря знаниям и жизненному опыту. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на текст решения Верховного суда (ВС) РФ по делу певицы.

«Как следует из материалов дела и не оспаривалось сторонами при разрешении спора, истец (Долина — прим. ред.) зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, на протяжении жизни ей с учетом объективной потребности в юридическом оформлении творческой деятельности, несомненно, приходилось заключать множество договоров и контрактов», — говорится в нем.

В документе также сказано, что признание сделки недействительной угрожало стабильности гражданского оборота.

В решениях ВС говорится, что нижестоящие суды неправильно применили статью Гражданского кодекса РФ о недействительности сделки. При этом, согласно документу, выводы психиатрической экспертизы в данном деле недостаточны для установления всех обстоятельств ее поведения в момент продажи квартиры. Кроме того, в решении ВС указано, что от прохождения дополнительной экспертизы, уже в рамках гражданского судебного разбирательства, артистка отказалась.

Ранее Верховный суд опубликовал текст определения по делу Лурье и Долиной.