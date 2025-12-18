ФАС взяла на контроль рост цен на продукты на фоне грядущего повышения НДС

ФАС: повышение НДС не должно влиять на стоимость социально значимых товаров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила торговые сети о недопустимости роста цен на социально значимые товары из-за повышения НДС до 22%. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

В ФАС напомнили, что ставка налога на добавленную стоимость для социально значимых товаров должна сохранится на уровне 10%. Специалисты добавили, что при выявлении нарушений будут приняты меры.

Закон о повышении НДС на два процентных пункта — с 20% до 22% — вступит в силу с 1 января 2026 года. К социально значимым товарам, в частности, относятся сливочное и подсолнечное масла, молоко, куриные яйца, соль и сахар, мука пшеничная, хлеб, некоторые виды круп (рис, пшено, гречка) и др.

8 декабря президент России Владимир Путин выразил надежду, что повышение НДС до 22% является временным решением. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков добавил, что решение об увеличении НДС обоснованно и необходимо. Он отметил, что на данный момент нет понимания, как долго ставка НДС будет сохраняться на уровне 22%.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что рост цен в России из-за повышения НДС будет происходить постепенно. В частности, он призвал россиян готовиться к подорожанию подакцизных товаров: спиртосодержащих напитков, дизельного топлива и сахаросодержащих напитков.

Ранее экономист предложил россиянам смириться с повышением НДС в 2026 году.