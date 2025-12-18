На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Впавший в кому в подмосковном рехабе юноша находится в тяжелом состоянии более 10 дней

112: юноша, пострадавший в подмосковном рехабе, еще не вышел из комы
Shutterstock/FOTODOM

Молодой человек, который впал в кому в подмосковном рехабе, до сих пор находится в больнице. Об этом сообщает «112».

По данным Telegram-канала, 16-летний подросток еще не вышел из комы, его состояние медики оценивают как тяжелое. В учреждении он подвергался жестокому избиению. Предположительно, его связывали.

«Зафиксированы пролежень в области крестца, множественные кровоподтеки на лице и голове», – сообщается в публикации.

О подмосковном рехабе, где издевались над детьми, стало известно в конце ноября, когда силовики устроили внутри рейд. Выяснилось, что подростков с различными зависимостями подвергали пыткам, избивали и привязывали к кровати или друг к другу. Всего из центра спасли 24 человека.

В больницу в состоянии комы попал один из несовершеннолетних. Спустя время после поступления он слег и почти не вставал. Другие дети говорили об этом воспитателям, но те не придавали этому значения.

Ранее в Башкирии сотрудники похитили сбежавших пациентов, чтобы вернуть в рехаб.

Теперь вы знаете
