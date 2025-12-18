На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Верховном суде заявили об ошибках нижестоящих судов в деле Долиной

ВС: суды неправильно применили статью о недействительности сделки Долиной
Нижестоящие суды по делу о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной неправильно применили статью Гражданского кодекса РФ о недействительности сделки. Об этом говорится в решениях Верховного суда (ВС) России, которые цитирует РИА Новости.

При этом, согласно документу, выводы психиатрической экспертизы в данном деле недостаточны для установления всех обстоятельств ее поведения в момент продажи квартиры. Кроме того, в решении ВС указано, что от прохождения дополнительной экспертизы, уже в рамках гражданского судебного разбирательства, артистка отказалась.

«Представленное в материалах настоящего гражданского дела заключение экспертизы, проведенной в рамках уголовного дела, не подменяет собой заключение судебной экспертизы, назначаемой в порядке гражданского судопроизводства, и не может подтверждать обстоятельства нахождения Долиной Л. А. в момент совершения оспариваемых ею сделок <…> в <…> состоянии, когда она не была способна понимать значение своих действий или руководить ими», — говорится в документе.

16 декабря Верховный суд России в ходе заседания постановил отменить решение трех нижестоящих инстанций по делу о квартире Ларисы Долиной, заявив, что право собственности остается за покупателем, то есть за Полиной Лурье. Дело о выселении народной артистки из спорного жилья направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. При этом ВС разрешил Долиной продолжать жить в этой квартире до решения суда второй инстанции.

Ранее Верховный суд опубликовал текст определения по делу Лурье и Долиной.

