Названы главные причины дорожных аварий в России

В России основными причинами дорожно-транспортных происшествий (ДТП) являются невнимательность водителей, нарушение правил дорожного движения и плохая погода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «Ренессанс страхования» и группы компаний «Автодом».

«Почти половина российских автомобилистов (46%) считают невнимательность главной причиной дорожно-транспортных происшествий, 44% уверены, что чаще всего столкновения на дороге происходят из-за несоблюдения правил дорожного движения, а 37% убеждены, что обычно причиной является плохая погода», – говорится в документе.

Среди технических проблем, которые могут привести к аварии, треть (43%) респондентов выделили неисправности тормозов. В топ-3 также вошли неполадки рулевого управления (42%) и проблемы с мотором (17%).

Ранее сообщалось, что больше половины опрошенных российских автовладельцев (52%) редко получали штрафы ГИБДД за последние полгода, 31% — стабильно получают штрафы. Таковы результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

17% россиян считают себя образцовым водителем.

37% получают штраф за превышение скорости, 21% — за неправильную парковку, 11% — за использование телефона за рулем, 7% — за непристегнутый ремень, 4% — за проезд на красный свет, 3% — за тонировку, 17% — отметили, что получают другие виды штрафов ГИБДД.

Ранее автомобиль звезды НХЛ Евгения Малкина получил 140 штрафов за нарушения ПДД.