Цыганова ответила на оскорбления Киркорова и назвала его «ничтожным типом»

Певица Виктория Цыганова в беседе с «Газетой.Ru» ответила на оскорбления Филиппа Киркорова. Она заявила, что народ забыл исполнителя хита «Зайка моя», а вовсе не ее.

Цыганова отметила, что в принципе не хотела бы комментировать слова Киркорова, так как для нее такого артиста больше не существует. По ее мнению, слова певца ничего не значат, так как люди давно ему не доверяют.

«А зачем я буду отвечать какому-то ничтожному типу? Многие блогеры с начала СВО проводили голосование, кого они считают народным артистом. Киркоров набрал 3% голосов. А 97% считают, что я люблю свой народ, пою для людей, и они отвечают мне тем же. Просто мы с Киркоровым живем в разных мирах. Для меня этого человека давно не существует. Он сам на себе поставил крест, на котором топтался. Те люди, кто поет ему дифирамбы, создают видимость, что он кому-то нужен. Но на самом деле это не так», — заявила Виктория Цыганова.

Артистка подчеркнула, что, в отличие от Киркорова, ее народ любит. Она считает, что люди давно бы не вспоминали о певце, но он все время старается о себе напомнить.

«Я думаю, что это о нем забыли все. Многие пишут именно мои комментарии. Люди из народа говорят Киркорову: «Мы хотели забыть о вас, но вы лезете везде на экраны, чтобы напомнить о себе, а мы вас не любим», — поделилась Цыганова.

Филипп Киркоров негативно высказался о Виктории Цыгановой, узнав о ее критике в адрес Ларисы Долиной. Певец заявил, что она пытается о себе напомнить, упоминая в СМИ известную артистку.

