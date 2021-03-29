ДНР заподозрила Киев в подвозе боеприпасов на машине с эмблемой СЦКК

В самопровозглашенной Донецкой народной республике заподозрили украинских силовиков в подвозе боеприпасов к линии соприкосновения на автомобиле с маркировкой Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Управление Народной милиции ДНР.

«Нашей разведкой отмечается регулярное появление на позициях украинских боевиков автомобиля «Зил-131» белого цвета с символикой СЦКК», — сказано в сообщении официального представителя управления Народной милиции ДНР.

Он добавил, что грузовик прибывает на позиции за день до обстрелов территории Донецкой народной республики.

В заявлении отмечено, что автомобиль с маркировкой СЦКК появлялся в районе ведения огня 26 и 27 марта. Представитель считает, что командование оперативно тактической группировки «Восток» использует грузовой автомобиль с эмблемой СЦКК для подвоза боеприпасов к тяжелому вооружению на позиции боевиков.

Ранее в ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками села Веселое.