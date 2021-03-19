Еще один корабль ВМФ России зашел в порт Судана

Ракетный корвет Военно-морского флота (ВМФ) России с «Стойкий» зашел в порт Судана в Красном море, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные международной автоматической идентификационной системы (AIS).

Корабль прибыл в порт в сопровождении танкера «Кола», указано в сообщении.

В конце 2020 года Россия заключила соглашение о создании базы российского флота в Судане. В соответствии с условиями договоренности, Военно-морской флот России сможет 25 лет пользоваться пунктом материально-технического обеспечения в Судане.

В российском Министерстве обороны заявили, что создание базы ВМФ в Судане не предполагает агрессии против других государств.

28 февраля текущего года в порт Судана вошел первый российский корабль – фрегат «Адмирал Григорович».