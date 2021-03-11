Песков заявил о существенном повышении напряженности в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в районе Донбасса.

Он отметил, что отслеживанием ситуации вблизи границ занимается министерство обороны.

«У администрации президента нет возможности отслеживать ситуацию, но мы знаем, что существенно повысилась напряженность», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле испытывают тревожность из-за агрессивной позиции вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно, что жители Донбасса и Крыма подали в ЕСПЧ больше восьми тысяч жалоб на Украину.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года.

Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.