Российский депутат оценил заявления польского генерала о Калининграде
Ника Пикекатлет
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Депутат Госдумы России Александр Пятикоп прокомментировал слова экс-командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака, который в статье описал возможную войну НАТО против России. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам российского депутата, такие заявления с польской стороны являются несовременными и недружественными, поскольку Польша для России является ближайшим соседом.
«Это, как мне кажется, попытка создать напряжение у границ и отвлечь внимание от проблем в самой Польше», — сказал Пятикоп.
Депутат подчеркнул, что у России есть все необходимое, чтобы обеспечить безопасность своих граждан.
Ранее Скшипчак описал сценарий войны между Россией и НАТО за Калининград.
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