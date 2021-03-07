На сайте Минобороны РФ появился раздел «Героини великой Победы»

Минобороны России в преддверии Международного женского дня запустило на своем сайте исторический раздел «Героини великой Победы», который посвящен подвигу женщин, участвовавших в Великой Отечественной войне (ВОВ).

Как отметили в военном ведомстве, порядка 150 тысяч женщин-военнослужащих наградили правительственными наградами, орденами и медалями Советского Союза «за боевые подвиги, самоотверженный труд в тыловых частях и соединениях Красной армии».

Также 90 женщин в годы Великой Отечественной войны были удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

В специальном разделе министерства опубликованы архивные документы о боевых подвигах женщин на фронтах ВОВ, в том числе наградные материалы, доклады и приказы командования, страницы фронтовых газет, а также «другие свидетельства их славных ратных дел».

Ранее Минобороны РФ запустило раздел о героях военных лет.