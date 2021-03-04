Белый дом заявил о «подрывной» роли России в мире

Соединенные Штаты рассматривают Россию и Китай в качестве главных угроз, сообщается в «Промежуточных стратегических наставлениях по национальной безопасности», опубликованных Белым домом.

«Россия по-прежнему полна решимости усилить свое глобальное влияние и сыграть подрывную роль на мировой арене», – указано в документе.

Белый дом отмечает, что Москва и Пекин «серьезно инвестировали» в усилия, направленные на сдерживание преимуществ США и на то, чтобы помешать американской стороне защищать свои интересы и интересы союзников.

При этом в «Промежуточных стратегических наставлениях» подчеркивается намерение США вести диалог с Россией и Китаем по новым военным технологиям.