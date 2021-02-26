Reuters: США нанесли авиаудар по объекту ВС Ирана в Сирии

Американские военные нанесли авиаудар по зданию в Сирии, которое может принадлежать вооруженным силам Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в Белом доме.

Собеседники уточнили, что атака стала ответом на серию обстрелов по американским объектам в Ираке.

По данным агентства, решение о нанесении авиаудара было одобрено президентом США Джо Байденом.

Ранее в декабре 2020 года район посольства США в Багдаде обстреляли ракетами.