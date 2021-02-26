Reuters: США нанесли авиаудар по объекту ВС Ирана в Сирии
Ника Пикекатлет
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Американские военные нанесли авиаудар по зданию в Сирии, которое может принадлежать вооруженным силам Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в Белом доме.
Собеседники уточнили, что атака стала ответом на серию обстрелов по американским объектам в Ираке.
По данным агентства, решение о нанесении авиаудара было одобрено президентом США Джо Байденом.
Ранее в декабре 2020 года район посольства США в Багдаде обстреляли ракетами.
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