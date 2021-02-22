РФ рассчитывает окончательно выйти из Договора по открытому небу к лету

Россия может завершить процедуры по выходу из Договора по открытому небу к лету 2021 года, если США до этого времени не заявят о своем намерении вернуться в договор. Об этом сообщил глава российской делегации на переговорах в Австрии по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что Россия в январе текущего года приняла решение о старте внутригосударственных процедур по ДОН.

При этом Гаврилов отметил, что российское руководство готово пересмотреть свою позицию, если Вашингтон изменит свою, так как РФ по-прежнему остается приверженной «основополагающей цели укрепления доверия и безопасности в военной области».

По его словам, после завершения соответствующих процедур Россия передаст депозитариям — Венгрии и Канаде — ноту, уведомляющую о выходе из Договора.

«С этого момента начнется шестимесячный срок, определенный договором, предшествующий моменту нашего официального и окончательного прекращения участия в нем», — сказал глава делегации.

Ранее сообщалось, что Москва готова пересмотреть свое решение о выходе из Договора по открытому небу.