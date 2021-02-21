На востоке Мексики разбился пассажирский самолет ВВС страны

На востоке Мексики произошло крушение реактивного пассажирского самолета ВВС страны. Об этом сообщает газета El Universal.

Источники в полиции отметили, что самолет марки Learjet упал рядом с городом Халапа, который является столицей в штате Веракрус.

В результате крушения погибли находящиеся на борту самолета семь человек.

СМИ уточняет, что на место катастрофы прибыли спасатели и представители власти. Причины крушения пока не называются. Кроме того, министерство обороны Мексики пока не давало комментариев по поводу случившегося.

Днем ранее крушение военного самолета произошло в Нигерии.