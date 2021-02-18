Посольство РФ отреагировало на переброску бомбардировщиков США в Норвегию

Американские стратегические бомбардировщики B-1 Lancer, отправленные в Норвегию, создают препятствия для стратегической стабильности и мира. Об этом у себя в Twitter заявило посольство России в Вашингтоне.

Ранее начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун заявил, что США вероятнее всего будут продолжать размещать свои стратегические бомбардировщики В-1 на территории Норвегии.

В сообщении дипмиссии подчеркивается, что Браун объясняет переброску этих военных самолетов, которые раньше несли ядерное оружие, «необходимостью оперативной непредсказуемости». Российские дипломаты отметили, что «это сказывается негативно на стратегической стабильности и всеобщем мире».