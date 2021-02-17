Столтенберг: НАТО должно оплачивать расходы своих членов на развертывание у границ РФ

НАТО должно оплачивать расходы своих членов на развертывание военных сил у границ России. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет ТАСС.

«Мы сможем мотивировать отправку странами альянса большего количества вооруженных сил для размещения на восточном фланге», — сказал Столтенберг.

Генсек подчеркнул, что в настоящий момент все государства-члены финансируют эти операции самостоятельно.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО должно противостоять России.