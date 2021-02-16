Россия и Пакистан подписали контракты на поставку средств ПВО и оружия

Россия и Пакистан подписали контракты на поставку противотанковых комплексов, систем ПВО и стрелкового оружия. Об этом сообщил РИА «Новости» глава штаба армии Пакистана генерал Камар Джавед Баджва.

По его словам, Россия является «хорошим другом Пакистана». Он рассказал, что страны смогли прийти к соглашению и Пакистан находится в процессе закупки у России некоторых противотанковых комплексов, средств ПВО и стрелкового оружия.

«Контракт уже подписан», — заверил Баджва.

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ пока данную информацию не комментирует.

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