Россия и Пакистан подписали контракты на поставку средств ПВО и оружия
Ник Пригоров
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Россия и Пакистан подписали контракты на поставку противотанковых комплексов, систем ПВО и стрелкового оружия. Об этом сообщил РИА «Новости» глава штаба армии Пакистана генерал Камар Джавед Баджва.
По его словам, Россия является «хорошим другом Пакистана». Он рассказал, что страны смогли прийти к соглашению и Пакистан находится в процессе закупки у России некоторых противотанковых комплексов, средств ПВО и стрелкового оружия.
«Контракт уже подписан», — заверил Баджва.
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ пока данную информацию не комментирует.