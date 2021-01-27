Байден обсудил Россию и Ирак с генсеком НАТО

Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В ходе разговора стороны обсудили Афганистан, а также Россию и Ирак.

Американский лидер выразил намерение продолжить консультации с союзниками «по всему спектру общих обеспокоенностей в сфере безопасности».

Он также отметил важность «усиления сдерживания и противодействия новым и возникающим угрозам», общих ценностей с альянсом, среди которых были названы климатические угрозы и сфера здравоохранения.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели первые с момента инаугурации американского лидера переговоры. Они обсудили борьбу с пандемией коронавируса, выход США из Договора по открытому небу, сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование, а также проведение саммита постоянных членов Совбеза ООН.