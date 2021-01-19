В России впервые прошли военные учения нового типа
Валерия Исполатова
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Российские военные впервые провели сетецентрические учения с участием самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз командования Западного военного округа.
Испытания прошли в Брянской области. Артиллеристы впервые отработали применение самоходного дивизиона САУ «Мтса-С-М2» в единой системе управления огнем.
В маневрах были задействованы около 500 человек и 25 единиц оружия.
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