В России впервые прошли военные учения нового типа

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Российские военные впервые провели сетецентрические учения с участием самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз командования Западного военного округа.

Испытания прошли в Брянской области. Артиллеристы впервые отработали применение самоходного дивизиона САУ «Мтса-С-М2» в единой системе управления огнем.

В маневрах были задействованы около 500 человек и 25 единиц оружия.

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