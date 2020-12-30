ВМС США получили ядерные боеголовки малой мощности W76-2
Военно-морские силы США получили партию новейших боеголовок малой мощности W76-2. Об этом сообщает The Drive со ссылкой на доклад Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) страны.
Как отмечает издание, НУЯБ завершило сборку боеголовки W76-2 в 2020 финансовом году (закончился в сентябре) и передало всю партию армии.
В докладе не отмечается, сколько боеголовок было произведено.
Ранее избранный президент США Джо Байден назвал разработку W76-2 «плохой идеей».
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот шаг опасным и ведущим к дестабилизации.
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