ВМС США получили ядерные боеголовки малой мощности W76-2

Военно-морские силы США получили партию новейших боеголовок малой мощности W76-2. Об этом сообщает The Drive со ссылкой на доклад Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) страны.

Как отмечает издание, НУЯБ завершило сборку боеголовки W76-2 в 2020 финансовом году (закончился в сентябре) и передало всю партию армии.

В докладе не отмечается, сколько боеголовок было произведено.

Ранее избранный президент США Джо Байден назвал разработку W76-2 «плохой идеей».

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот шаг опасным и ведущим к дестабилизации.

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