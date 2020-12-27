В Минобороны предостерегли страны от разговора с Россией с позиции силы

Замглавы российского Министерства обороны Александр Фомин предостерег другие страны от попыток разговаривать с Россией с «позиции силы». Об этом он заявил в интервью «Российской газете».

«Никому не советовал бы пытаться вести диалог с Россией «с позиции силы» <...> такие действия не останутся без должной ответной реакции с нашей стороны», – подчеркнул замминистра.

Фомин также отметил, что угрозы силой напрямую нарушают Устав Организации Объединенных Наций.

Кроме того, Россия всегда исходила из того, что «самые сложные проблемы нужно решать за столом переговоров», напомнил заместитель министра. Он добавил, что российская сторона готова профессиональному конструктивному диалогу с другими странами.

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