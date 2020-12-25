Шойгу объявил выходными днями 30 и 31 декабря для военнослужащих

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходными для военнослужащих. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мной принято решение предоставить личному составу Вооруженных сил отдых 30 и 31 декабря. Взамен поработаем 26 декабря и 16 января», — сказал глава ведомства.

Он отметил, что такое решение было принято основываясь на том, что уходящий год был трудным, военнослужащие много работали, зачастую на пределе возможностей.

При этом Шойгу потребовал обеспечить необходимый уровень боевой готовности и поддержание порядка и воинской дисциплины в войсках.

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