ООН перебрасывает в ЦАР войска из Южного Судана

Две роты миротворцев ООН, а также два вертолета будут переброшены из Южного Судана в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) из-за кризиса в стране. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, передает РИА «Новости».

«Совет Безопасности одобрил 23 декабря предложение генерального секретаря о временной передислокации на двухмесячный период двух пехотных рот и двух военных вертолетов», — сказал Дюжаррик.

По данным ООН, разразившийся в 1970-х годах и продолжающийся до сих пор гуманитарный кризис в ЦАР остается одним из самых глубоких, острых и разрушительных в мире. Он входит в первую пятерку самых масштабных актуальных гуманитарных катастроф с учетом доли людей, нуждающихся в гуманитарной помощи от общего числа населения.

Несмотря на отсутствие системы здравоохранения, эпидемиологическая ситуация в ЦАР пока что остается сравнительно спокойной. По состоянию на 4 октября, по информации миссии ООН, в ЦАР было подтверждено около пяти тысяч случаев заболевания COVID-19, в том числе две тысячи человек выздоровели, а 61 скончался от коронавируса.

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