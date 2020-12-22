На Украине предложили «устроить Перл-Харбор» российскому флоту
Украинский политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда предложил правительству своей страны военным способом «освободить» Крым и Донбасс, а также устроить «Перл-Харбор» флоту России. Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой» 22 декабря, передает РИА «Новости».
По его словам, Украина в любом случае должна иметь свою стратегию атаки, а также стране необходимо отказаться от стратегии обороны и «заглядывания в глаза партнеров».
Свереда считает, что действующий нормандский формат переговоров не результативен, а позиции Германия и Франция в ходе переговоров часто имели неоднозначную позицию. Исходя из такой позиции, политолог призвал Киев пригласить США и Великобританию участвовать в диалогах по ситуации на юго-востоке Украины.
Свереда также предложил разработать стратегию возвращения Крыма и освобождения Донбасса военным путем. Он заявил, что необходимо «устроить новый Перл-Харбор» флоту Российской Федерации.
Политолог считает, что настоящей свободой для Украины станет патриотическая сознательность, восстановление армии и создание своих космических войск.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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