На Украине предложили «устроить Перл-Харбор» российскому флоту

Украинский политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда предложил правительству своей страны военным способом «освободить» Крым и Донбасс, а также устроить «Перл-Харбор» флоту России. Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой» 22 декабря, передает РИА «Новости».

По его словам, Украина в любом случае должна иметь свою стратегию атаки, а также стране необходимо отказаться от стратегии обороны и «заглядывания в глаза партнеров».

Свереда считает, что действующий нормандский формат переговоров не результативен, а позиции Германия и Франция в ходе переговоров часто имели неоднозначную позицию. Исходя из такой позиции, политолог призвал Киев пригласить США и Великобританию участвовать в диалогах по ситуации на юго-востоке Украины.

Свереда также предложил разработать стратегию возвращения Крыма и освобождения Донбасса военным путем. Он заявил, что необходимо «устроить новый Перл-Харбор» флоту Российской Федерации.

Политолог считает, что настоящей свободой для Украины станет патриотическая сознательность, восстановление армии и создание своих космических войск.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Аксенов сравнил вопросы Путину об «аннексии» Крыма с надоевшей песней

— Украина назначила Сталину адвоката по делу о депортации крымских татар

— Украина может законодательно запретить подачу воды в Крым