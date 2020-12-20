ВМС США приказали агрессивнее действовать против России

Военно-морские силы (ВМС) США начнут агрессивнее действовать против России и Китая, сообщает Guardian со ссылкой на отчет командования Корпуса морской пехоты, военно-морского флота и береговой охраны Соединенных Штатов.

В настоящее время Россия и Китай являются «решительными соперниками» Соединенных Штатов, указано в отчете.

В документе также отмечается, что корабли США «пойдут на просчитанный тактический риск и займут более агрессивную позицию в повседневных операциях», предусматривающих взаимодействие с российскими и китайскими военными.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Помпео включил Россию в список врагов США

— США наращивают группировку истребителей F-35 рядом с границей России