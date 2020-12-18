США снова предложили отвергнутые Россией условия по ДСНВ

Специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли вновь предложил отвергнутые Россией условия продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), предусматривающие заморозку числа боеголовок.

Так Биллингсли ответил на заявление российского президента Владимира Путина о том, что Россия готова к обсуждению судьбы СНВ-3, однако нуждается в ответе со стороны американских партнеров.

«Мы уже ответили, неоднократно. Пять раз мы предлагали, в том числе письменно, встретиться, чтобы окончательно оформить сделку, по заморозке/продлению, на которую Путин согласился», – написал Биллингсли на своей странице в Twitter.

Ранее американская сторона заявила, что Россия согласилась на взаимную заморозку ядерных арсеналов и ограниченное по времени продление договора, однако российские власти опровергли данные заявления.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет.

В настоящее время Москва и Вашингтон ведут переговоры о дальнейшей системе контроля над вооружениями.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Время терпит»: Москва предложила Вашингтону выход по СНВ-3

— Лавров призвал не строить трагедии из-за возможного развала СНВ-3

— Путин заявил, что в мире уже идет гонка вооружений