Путин заявил, что в мире уже идет гонка вооружений

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о перспективах продления ДСНВ.

По его словам, в мире уже идет гонка вооружений после выхода США из Договора по противоракетной обороне (ПРО). Он отметил, что Россия не намерена принимать в ней участие.

Однако при этом политик подчеркнул, что страна будет защищать свои собственные интересы.

Путин добавил, что Россия готова вести диалог по вопросу продления СНВ-3, а также выразил надежду, что избранный президент США Джо Байден «позитивно настроен» по данному вопросу.

«Как мне показалось, готовность к продолжению диалога, к сохранению этого фундаментального, основополагающего документа. Мы готовы к этому, пожалуйста, но нам нужна какая-то реакция со стороны американских наших партнеров», — заключил президент России.

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