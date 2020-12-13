МО России рассказало о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе

В Минобороны России рассказали о соблюдении режима прекращения огня в зоне непризнанного Нагорного Карабаха после инцидента с его нарушением. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Там отметили, что за все время выполнения миротворческой миссии в регионе зафиксировано одно нарушение в пятницу, 11 декабря, в Гадрутском районе.

«Действиями российских миротворцев возможность дальнейшего обострения обстановки была пресечена», — сказано в публикации.

Кроме того, министерство добавляет, что российский военный контингент обеспечивает безопасное возвращение граждан в места их проживания, также проводится разминирование ряда участков.

Ранее Армения сообщила, что Азербайджан перешел в наступление на юге Карабаха. Российское Минобороны подтвердило нарушение режима прекращения огня.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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