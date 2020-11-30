В ОБСЕ ответили на слова Санду о выводе миротворцев РФ из Приднестровья

В ОБСЕ прокомментировали слова избранного президента Молдавии Майи Санду, которая выступала за вывод российских миротворцев в Приднестровье. Об этом сообщает РИА «Новости».

Председательство Албании в ОБСЕ отметило, что осведомлено о подобных заявлениях официальных лиц. Однако, по словам организации, соответствующих предложений со стороны Молдавии к ним не поступало.

«Поэтому (ОБСЕ. — «Газеты.Ru») не может предоставить никаких дальнейших комментариев по этому вопросу», — подчеркнул представитель.

Там также добавили, что для согласия по данному вопросу необходимо получение разрешения от всех 57 стран-членов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— С Россией не обсуждали: Санду выступила за вывод миротворцев из Приднестровья

— Санду потребовала отставки правительства Молдавии

— Эксперт прокомментировал призыв Санду к выводу военных РФ из Приднестровья