Северный флот заявил о соблюдении правил «перехваченными» российскими Ту-142

Два дальних противолодочных самолета Ту-142 РФ провели 12-часовое патрулирование над нейтральными водами Северного Ледовитого океана и северо-восточной Атлантики. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Северный флот РФ.

«Полеты дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами», — говорится в сообщении.

Ранее Британские истребители Typhoon «перехватили» российские дальние противолодочные самолеты Ту-142. Они «были направлены на «перехват» российских военных самолетов, выполнявших полет над Северным морем вблизи Великобритании».

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