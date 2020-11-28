Пять человек подорвались на противотанковой мине в Карабахе

Пять граждан Азербайджана погибли при подрыве противотанковой мины на территории Физулинского района в Нагорном Карабахе. Сообщение об этом появилось на сайте генпрокуратуры республики.

По данным ведомства, инцидент произошел в «освобожденном» селе Ашагы Сеидахмедли. Взрыв произошел из-за наезда на взрывное устройство автомобиля Toyota, где находились гражданские.

Прокуратура страны уже возбудила уголовное дело по статьям «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны» и «Нарушение международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта».

Расследование ведут прибывшие специалисты из Баку.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В карабахский регион были направлены российские миротворцы. По итогам соглашений Азербайджану отошли несколько районов в Карабахе, которые более двух десятилетий находились под контролем НКР.

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