Американский авианосец USS Nimitz направляется в Персидский залив

США направили авианосец USS Nimitz в Персидский залив на фоне планов сократить число американских военнослужащих в Ираке и Афганистане. Об этом сообщила корреспондент CNN Барабара Старр на своей странице в Twitter.

Ссылаясь на источник в военной сфере, журналист подчеркнула, что решение о возвращении авианосца в Персидский залив было принято еще до убийства иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде. Наряду с USS Nimitz в регион прибудут еще несколько кораблей.

Ранее и.о. министра обороны Соединенных Штатов Кристофер Миллер заявил, что численность американских военных в Афганистане до 15 января сократится с 4,5 тыс. до 2,5 тыс. человек, в Ираке – до 2,5 тыс. человек.

Накануне стало известно, что в результате покушения под Тегераном был убит физик-ядерщик, руководитель организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде, который предположительно был одним из разработчиков военной ядерной программы страны до ее роспуска в 2000-х годах.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Угроза Третьей мировой»: британский журналист о действиях США у границ РФ

— «Игра на публику»: в России ответили на стрельбы США

— «Бряцают оружием»: МИД России осудил маневр эсминца «Джон Маккейн»

Американский авианосец