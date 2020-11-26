В Белом море запустили гиперзвуковую ракету «Циркон»
Анна Светлова
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Минобороны России в четверг, 26 ноября, опубликовало видео нового испытательного пуска гиперзвуковой ракеты морского базирования «Циркон» из Белого моря.
В ролике показано, как ракета запускается с фрегата проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».
В релизе Минобороны указано, что ракета преодолела 450 км и уничтожила «сложную мишенную позицию» в Баренцевом море. Максимальная скорость «Циркона» превысила 8 Махов – около 9,5 тыс. км/час.
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