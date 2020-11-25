Песков назвал ошибочным впечатление о расширении миротворческой миссии РФ в Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ошибочным впечатление, что миротворческая миссия РФ в Карабахе расширяется.

«Это ошибочное впечатление. Во-первых, не нужно путать миссию наших военных миротворцев, которые стоят на линии соприкосновения сторон, с работой совместного гуманитарного центра. Разумеется, есть большое количество проблем, которые только усугубились из-за войны. Вот гуманитарный центр как раз этим и занимается», — сказал Песков.

Ранее министры обороны Армении и России Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу подписали 21 ноября в Ереване пакет документов, регламентирующих деятельность российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

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