ООН будет работать вместе с РФ по вопросам гуманитарной деятельности в Карабахе
Специалисты ООН готовы сотрудничать с Москвой по вопросам гуманитарной деятельности в Нагорном Карабахе. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, передает РИА «Новости».
«Управление по координации гуманитарных вопросов и другие отделения ООН готовы сотрудничать и обсуждать возможности совместных действий на земле с целью проведения первоначальной независимой оценки в Нагорном Карабахе и окружающих областях для полного понимания гуманитарных потребностей в регионе», — сказал представитель генсека.
Он отметил, что ранее с запросом на сотрудничество в регионе по гуманитарным вопросам выступили представители РФ.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября.
Оно предусматривало передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Турция отвергла претензии ООН по использованию наемников в Карабахе
— Франция запустила программу помощи пострадавшим в Карабахе армянам
— Азербайджан получил 121 населенный пункт в Нагорном Карабахе