ООН будет работать вместе с РФ по вопросам гуманитарной деятельности в Карабахе

Специалисты ООН готовы сотрудничать с Москвой по вопросам гуманитарной деятельности в Нагорном Карабахе. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, передает РИА «Новости».

«Управление по координации гуманитарных вопросов и другие отделения ООН готовы сотрудничать и обсуждать возможности совместных действий на земле с целью проведения первоначальной независимой оценки в Нагорном Карабахе и окружающих областях для полного понимания гуманитарных потребностей в регионе», — сказал представитель генсека.

Он отметил, что ранее с запросом на сотрудничество в регионе по гуманитарным вопросам выступили представители РФ.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Оно предусматривало передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

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