Путин подписал закон об отсрочке призыва для опекунов маленьких сестры или брата

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении отсрочки от призыва гражданам, которые являются опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Отмечается, что соответствующие изменения вносятся в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

Сейчас такая норма касается граждан, имеющих детей до 16 лет. Законом расширяется ее действие на тех, кто имеет на иждивении и воспитывает без матери одного и более ребенка в возрасте до 16 лет.

Ранее глава комитета Владимир Шаманов сообщал, что изменения предусматривают отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации россиянам, являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры.

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