Белый дом рассказал о причинах выхода США из ДОН

Белый дом подтвердил, что США больше не являются участником Договора по открытому небу. Об этом заявил советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен, его слова цитируются в Twitter СНБ при Белом доме.

В американской администрации отметили, что такое решение было принято, поскольку данное соглашение уже «устарело» и «приносит пользу <...> противникам» США.

«Сегодня шесть месяцев с того момента, как США представили свое уведомление о выходе из ДОН. Мы больше не являемся стороной этого договора», — подчеркнул О'Брайен.

Также советник по нацбезопасности выразил мнение, что Россия якобы «грубо нарушила» данный Договор в течение нескольких лет.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. В настоящее время решается вопрос о дальнейшей системе контроля над вооружениями.

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