На разминирование азербайджанских территорий в Карабахе потребуется до 13 лет

Для полного разминирования всех районов Нагорного Карабаха, перешедших Азербайджану, понадобится до 13 лет. Об этом заявил директор Национального агентства по разминированию территорий республики (ANAMA) Газанфар Ахмедов, передает «Интерфакс».

По его словам, на обезвреживание неразорвавшихся на поле боя боеприпасов потребуется 5-6 лет, на обезвреживание мин - 10-13 лет.

Как утверждает Ахмедов, вооруженные силы Армении, покидая регион, заминировали линии электропередач, водные ресурсы, а также кладбища, что усложняет разминирование.

В настоящее время ведется работа по разработке «дорожной карты» по расчистке территорий. Сначала предстоит разминировать около 14 тыс. кв. км, из которых 3 тыс. кв. км — асфальтированные дороги, около 7-8 тыс. кв. км — поля сражений и в районе 4 тыс. кв. км — другие территории.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мобилизация и командование: какие ошибки приписывают Пашиняну

— Макрон заявил о готовности Франции защитить наследие Карабаха

— Военные Азербайджана вошли в Агдам в рамках соглашения по Карабаху