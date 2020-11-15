Потери армии обороны Карабаха выросли до 1434 человек убитыми
Бернст Ю.
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Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщило о еще 51 погибшем военнослужащем в боях в зоне карабахского конфликта, передает «Интерфакс»
Таким образом, с начала боевых действий 27 сентября погибли 1 434 военнослужащих армии обороны Карабаха.
Ранее министерство здравоохранения Армении сообщило о 2 317 погибших военнослужащих в карабахской войне.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В карабахский регион были направлены российские миротворцы.
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