Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил о важной роли КНР в урегулировании конфликта на Украине

Путин заявил, что РФ ценит позицию КНР по Украине и ее роль в урегулировании

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в ходе двусторонней встречи с китайским коллегой Си Цзиньпином заявил, что российское руководство ценит позицию КНР по ситуации на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Переговоры глав двух государств состоялись 16 мая в Пекине. Во время беседы Путин отметил, что китайские власти придерживаются сбалансированной и справедливой позиции по украинскому конфликту.

«РФ <...> приветствует, чтобы КНР продолжала играть важную и конструктивную роль в политическом урегулировании проблемы», — добавил российский президент.

В то же время он подчеркнул, что Москва привержена мирному урегулированию украинского кризиса и готова продемонстрировать честность при проведении соответствующих переговоров.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что после завершения официальных переговоров и участия в нескольких других мероприятиях российский и китайский лидеры провели закрытую четырехчасовую встречу. Как рассказал представитель президента РФ, на ней главы государств обсудили текущую ситуацию на Украине и различные международные проблемы.

Ранее Владимир Путин оценил атмосферу на переговорах с Си Цзиньпином.

Все новости на тему:
Визит Путина в Китай
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами