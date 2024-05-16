Путин заявил о важной роли КНР в урегулировании конфликта на Украине

Президент РФ Владимир Путин в ходе двусторонней встречи с китайским коллегой Си Цзиньпином заявил, что российское руководство ценит позицию КНР по ситуации на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Переговоры глав двух государств состоялись 16 мая в Пекине. Во время беседы Путин отметил, что китайские власти придерживаются сбалансированной и справедливой позиции по украинскому конфликту.

«РФ <...> приветствует, чтобы КНР продолжала играть важную и конструктивную роль в политическом урегулировании проблемы», — добавил российский президент.

В то же время он подчеркнул, что Москва привержена мирному урегулированию украинского кризиса и готова продемонстрировать честность при проведении соответствующих переговоров.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что после завершения официальных переговоров и участия в нескольких других мероприятиях российский и китайский лидеры провели закрытую четырехчасовую встречу. Как рассказал представитель президента РФ, на ней главы государств обсудили текущую ситуацию на Украине и различные международные проблемы.

Ранее Владимир Путин оценил атмосферу на переговорах с Си Цзиньпином.