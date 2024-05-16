Кадры с упавшим на дорогу в Белгороде беспилотником ВСУ появились в сети

Фотографии рухнувшего на автотрассу в Белгороде украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа появились в сети. Их опубликовал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Согласно информации главы региона, один дрон упал на проезжую часть без последующей детонации. На место падения вызваны оперативные службы.

«Пострадавших и разрушений нет», — отмечается в публикации.

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По словам губернатора, второй БПЛА был нейтрализован дежурной системой противовоздушной обороны (ПВО) неподалеку от села Пушкарное в Белгородском районе. Пострадавших также не зафиксировано, но есть повреждения: выбило стекла в квартире жилого дома, неуточненный урон нанесен одному частному автомобилю.

Незадолго до этого Гладков доложил, что более 1 тыс. объектов оказались разрушены в Грайворонском округе Белгородской области после атак Вооруженных сил Украины.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.