Новый тренер «Спартака» рассказал, с чего начнет свою работу

Новый главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович в приветственном видеоролике, опубликованном в официальном Telegram-канале красно-белых, заявил, что не даст спуску игрокам и будет требовать от них максимальной самоотдачи с самого первого рабочего дня.

«Каждый в «Спартаке» должен ежедневно доказывать, что является частью этого легендарного клуба. Мы должны трудиться на максимум, поддерживать и верить друг в друга. Ради победы в каждой игре. Этого я буду требовать и от себя», — заявил Станкович.

Сербский специалист приступит к выполнению своих обязанностей по окончании нынешнего сезона, в котором исполняющим обязанности главного тренера является босниец Владимир Слишкович.

Станкович завершил игровую карьеру в 2013 году, после чего работал на разных должностях в «Удинезе», «Интере», «Црвене Звезде», «Сампдории» и «Ференцвароше».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на пятом месте, набрав 46 баллов.

Ранее стал известен расширенный состав сборной России на матч с Белоруссией