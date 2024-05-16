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Си Цзиньпин назвал китайскую формулу для решения кризиса на Украине

Си Цзиньпин призвал создать механизм безопасности для решения кризиса на Украине

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что необходимо создать механизм безопасности для урегулирования кризиса на Украине. Об этом он заявил во время неформальных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, передает агентство Xinhua.

«Для урегулирования первопричин кризиса на Украине необходимо инициировать создание <…> механизма безопасности», — отметил Си Цзиньпин.

До этого китайский лидер заявил, что готов поддерживать с Путиным тесный контакт.

До этого Си Цзиньпин заявил, что Китай всегда будет партнером России. Накануне сообщалось, что Путин и Си Цзиньпин начали переговоры. Лидеры двух стран на закрытой встрече обсудили Украину. Также в Японии раскрыли, почему отношения с РФ стали для Китая козырем.

Ранее Путин заявил о массовом интересе китайцев к путешествиям по РФ.

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