Си Цзиньпин назвал китайскую формулу для решения кризиса на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что необходимо создать механизм безопасности для урегулирования кризиса на Украине. Об этом он заявил во время неформальных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, передает агентство Xinhua.

«Для урегулирования первопричин кризиса на Украине необходимо инициировать создание <…> механизма безопасности», — отметил Си Цзиньпин.

До этого китайский лидер заявил, что готов поддерживать с Путиным тесный контакт.

До этого Си Цзиньпин заявил, что Китай всегда будет партнером России. Накануне сообщалось, что Путин и Си Цзиньпин начали переговоры. Лидеры двух стран на закрытой встрече обсудили Украину. Также в Японии раскрыли, почему отношения с РФ стали для Китая козырем.

Ранее Путин заявил о массовом интересе китайцев к путешествиям по РФ.