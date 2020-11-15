Израиль сообщил о ракетном ударе по своей территории

Две ракеты были выпущены в сторону Израиля с территории сектора Газа, на юге страны сработали сирены воздушной тревоги. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу армии страны.

«Две ракеты были запущены из сектора Газа по территории Израиля. Одна ракета не активировала предупреждения в городе Ашдод, так как в этом не было необходимости. Другая ракета активировала срабатывание сирен, которые прозвучали в Ашдоде и районе Шефела», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что вооруженные силы страны уже нанесли противнику ответный удар: военные подразделения атаковали подземную инфраструктуру палестинцев и укрепленные посты на границе.

Сведений о жертвах или пострадавших после ракетной атаки не поступало.

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