Около 250 беженцев вернулись в Степанакерт с помощью миротворцев РФ

Около 250 жителей Степанакерта вернулись в свои дома с помощью российских миротворцев, обеспечивших безопасное движение автобусов с беженцами через линию соприкосновения, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Девять автобусов доставили домой первых беженцев, решивших вернуться в Степанакерт, указано в сообщении.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские военные были направлены в регион с миротворческой миссией.

В соответствии с соглашением, Агдамский район НКР будет возвращен под контроль Азербайджана до 20 ноября. До 15 ноября Армения передает Кельбаджарский район, а к 1 декабря — Лачинский район.

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