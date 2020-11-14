Баку и Ереван обменялись телами погибших военных в Карабахе

Армения и Азербайджан обменялись телами нескольких военнослужащих, которые погибли в ходе боев вокруг города Шуша. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

«При посредничестве и участии российских миротворческих сил, дислоцированных в нагорно-карабахском регионе Азербайджана, был осуществлен сбор тел нескольких военнослужащих, погибших на поле боя вокруг города Шуша», — рассказали в военном ведомстве.

Тела погибших военнослужащих ВС Армении были собраны и переданы армянской стороне. Азербайджан получил тела шести военнослужащих азербайджанской армии, которые были убиты во время боев вокруг города Шуша.

В Минобороны добавили, что обмен телами погибших военных был осуществлен в соответствии с пунктом 8 Заявления президента Азербайджана, премьер-министра Республики Армения и президента России от 10 ноября 2020 года.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские военные были направлены в регион с миротворческой миссией.

В соответствии с соглашением, Агдамский район НКР будет возвращен под контроль Азербайджана до 20 ноября. До 15 ноября Армения передает Кельбаджарский район, а к 1 декабря — Лачинский район.

Часть армянских граждан восприняли подписание договора как акт капитуляции, в связи с чем в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

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